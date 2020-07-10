السعودية .. السومة يتواجد في تدريبات الأهلي بعد سلبية الفصح الطبي

شكرا لقرائتكم خبر عن السومة يتواجد في تدريبات الأهلي بعد سلبية الفصح الطبي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصل فريق الكرة بالنادي الأهلي السعودي ، تدريباته الإعدادية على الملعب الرديف لمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، استعداداً لاستئناف الموسم الكروي.

وشهدت تدريبات الأهلي مساء الخميس، حضور ومتابعة رئيس مجلس إدارة النادي، عبد الإله بن معتوق مؤمنة، في حين عقد المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش، محاضرة نظرية قبيل بداية الحصة التدريبية، تطرق فيها للنهج الفني المراد تنفيذه خلال مران اليوم، بحضور المدير التنفيذي لكرة القدم، محمد الحارثي.

وذكر موقع ” سعودي ” أن مدرب الفريق عمد لإجراء مران تنافسي ركز فيه على الاستحواذ تحت ضغط والتمركز السليم وسرعة نقل الكرة من لمسة واحدة، عندما قسم الفريق إلى 3 مجموعات.

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ومنح مدرب الفريق راحة للاعبين عن أداء التدريبات يوم الجمعة، فيما تقرر أن يعاود الفريق تدريباته مساء السبت المقبل.

وشهد المران تواجد النجم عمر السومة، عقب تأكد سلبية الفحص الطبي لـ”فايروس كورونا” الذي خضع له.

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