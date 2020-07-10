السعودية .. في الأحساء .. كتابة سطر النهاية لعصابة متخصصة بالسطو على المنازل

شكرا لقرائتكم خبر عن في الأحساء .. كتابة سطر النهاية لعصابة متخصصة بالسطو على المنازل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجحت الجهات الأمنية في محافظة الأحساء، بإلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من 6 مواطنين، وذلك لارتكابهم 46 قضية جنائية.

وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية نقلاً عن صحيفة ” أنحاء ” إن المقبوض عليهم الستة في العقدين الثالث والرابع من العمر، في محافظة الأحساء، وتورطوا في السطر على المنازل وسرقات مالية ومصوغات ذهبية قُدرت قيمتها بحوالي 1.4 مليون ريال.

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وأضاف أن الجهات الأمنية تمكنت من ضبط بعض المبالغ المالية والمصوغات الذهبية بحوزتهم بالإضافة إلى أسلحة نارية يستخدمونها في تنفيذ جرائمهم.

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