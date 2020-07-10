محمد بن مسعود - الدمام - دفعت الطفلة منال ذات الأربع سنوات والدتها الشغوفة بالفنون والرياضة لتأسيس أول معهد لتعليم "الباليه" ونشر ثقافته للكبار والصغار على مستوى المنطقة ‫الشرقية. ووصفت مؤسسة المعهد في حديثها لقناة الإخبارية اللعبة بأنها راقية جدًا ولها تاريخ وكان يمارسها النبلاء منذ عصور، مشيرة إلى أن هذه الرياضة لها حركات كثيرة نتائجها لوح فنية رائعة وراقية، لافتة إلى أن ابنتها كانت مُلهمتها في نشر هذه الثقافة وهذه الرياضة التي تعزز الثقة بالنفس لممارستها من خلال الحركات التي تعبّر عما يجول بدواخلهن. الشرقية.. طفلة تدفع والدتها لتأسيس أول معهد لتعليم "الباليه" ونشر ثقافته للكبار والصغار عبدالحكيم شار الخليج 365 2020-07-10 دفعت الطفلة منال ذات الأربع سنوات والدتها الشغوفة بالفنون والرياضة لتأسيس أول معهد لتعليم "الباليه" ونشر ثقافته للكبار والصغار على مستوى المنطقة ‫الشرقية. ووصفت مؤسسة المعهد في حديثها لقناة الإخبارية اللعبة بأنها راقية جدًا ولها تاريخ وكان يمارسها النبلاء منذ عصور، مشيرة إلى أن هذه الرياضة لها حركات كثيرة نتائجها لوح فنية رائعة وراقية، لافتة إلى أن ابنتها كانت مُلهمتها في نشر هذه الثقافة وهذه الرياضة التي تعزز الثقة بالنفس لممارستها من خلال الحركات التي تعبّر عما يجول بدواخلهن. Advertisements 10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441 12:51 AM دفعت الطفلة منال ذات الأربع سنوات والدتها الشغوفة بالفنون والرياضة لتأسيس أول معهد لتعليم "الباليه" ونشر ثقافته للكبار والصغار على مستوى المنطقة ‫الشرقية. ووصفت مؤسسة المعهد في حديثها لقناة الإخبارية اللعبة بأنها راقية جدًا ولها تاريخ وكان يمارسها النبلاء منذ عصور، مشيرة إلى أن هذه الرياضة لها حركات كثيرة نتائجها لوح فنية رائعة وراقية، لافتة إلى أن ابنتها كانت مُلهمتها في نشر هذه الثقافة وهذه الرياضة التي تعزز الثقة بالنفس لممارستها من خلال الحركات التي تعبّر عما يجول بدواخلهن. ، الشرقية.. طفلة تدفع والدتها لتأسيس أول معهد لتعليم "الباليه" ونشر ثقافته للكبار والصغار ،

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