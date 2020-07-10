، امتثالاً لاحترازات "كورونا".. شاب بمكة يقيم زواجه في نصف ساعة والحضور 3 أشخاص ،

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محمد بن مسعود - الدمام - شهد حي الشرائع بمكة المكرمة، مساء اليوم، زواج شاب دون تكاليف أو تجمعات؛ امتثالاً للإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد؛ فيما استغرق الزواج نصف ساعة واحدة فقط.
وروى أخو العريس "سعد الله البجالي" التفاصيل لـ"الخليج 365"قائلاً إن الشاب سعد بن مرزوق البجالي، والذي كان مقرراً زواجه في شهر شوال الماضي، وبعد أن اتفقت العائلتان على إقامة الزواج بشكل مختصر، في ظل جائحة كورونا، فقد أقيمت مناسبة الزواج بحضور ثلاثة أشخاص هذا المساء دون تكاليف أو تجمعات، امتثالاً للأوامر والتعليمات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأشار إلى أن الحضور كانوا هو والعريس ووالد العروس فقط، واستغرق الزواج نصف ساعة فقط، لافتاً إلى أن كل التكاليف المرصودة مسبقاً للزواج تم تسليمها للعريس للاستفادة منها والتصرف بها كيفما يريد.شهد حي الشرائع بمكة المكرمة، مساء اليوم، زواج شاب دون تكاليف أو تجمعات؛ امتثالاً للإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد؛ فيما استغرق الزواج نصف ساعة واحدة فقط.
وروى أخو العريس "سعد الله البجالي" التفاصيل لـ"الخليج 365"قائلاً إن الشاب سعد بن مرزوق البجالي، والذي كان مقرراً زواجه في شهر شوال الماضي، وبعد أن اتفقت العائلتان على إقامة الزواج بشكل مختصر، في ظل جائحة كورونا، فقد أقيمت مناسبة الزواج بحضور ثلاثة أشخاص هذا المساء دون تكاليف أو تجمعات، امتثالاً للأوامر والتعليمات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأشار إلى أن الحضور كانوا هو والعريس ووالد العروس فقط، واستغرق الزواج نصف ساعة فقط، لافتاً إلى أن كل التكاليف المرصودة مسبقاً للزواج تم تسليمها للعريس للاستفادة منها والتصرف بها كيفما يريد.فيروس كورونا الجديد
امتثالاً لاحترازات "كورونا".. شاب بمكة يقيم زواجه في نصف ساعة والحضور 3 أشخاصعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-07-10
شهد حي الشرائع بمكة المكرمة، مساء اليوم، زواج شاب دون تكاليف أو تجمعات؛ امتثالاً للإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد؛ فيما استغرق الزواج نصف ساعة واحدة فقط.
وروى أخو العريس "سعد الله البجالي" التفاصيل لـ"الخليج 365"قائلاً إن الشاب سعد بن مرزوق البجالي، والذي كان مقرراً زواجه في شهر شوال الماضي، وبعد أن اتفقت العائلتان على إقامة الزواج بشكل مختصر، في ظل جائحة كورونا، فقد أقيمت مناسبة الزواج بحضور ثلاثة أشخاص هذا المساء دون تكاليف أو تجمعات، امتثالاً للأوامر والتعليمات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأشار إلى أن الحضور كانوا هو والعريس ووالد العروس فقط، واستغرق الزواج نصف ساعة فقط، لافتاً إلى أن كل التكاليف المرصودة مسبقاً للزواج تم تسليمها للعريس للاستفادة منها والتصرف بها كيفما يريد.شهد حي الشرائع بمكة المكرمة، مساء اليوم، زواج شاب دون تكاليف أو تجمعات؛ امتثالاً للإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد؛ فيما استغرق الزواج نصف ساعة واحدة فقط.
وروى أخو العريس "سعد الله البجالي" التفاصيل لـ"الخليج 365"قائلاً إن الشاب سعد بن مرزوق البجالي، والذي كان مقرراً زواجه في شهر شوال الماضي، وبعد أن اتفقت العائلتان على إقامة الزواج بشكل مختصر، في ظل جائحة كورونا، فقد أقيمت مناسبة الزواج بحضور ثلاثة أشخاص هذا المساء دون تكاليف أو تجمعات، امتثالاً للأوامر والتعليمات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأشار إلى أن الحضور كانوا هو والعريس ووالد العروس فقط، واستغرق الزواج نصف ساعة فقط، لافتاً إلى أن كل التكاليف المرصودة مسبقاً للزواج تم تسليمها للعريس للاستفادة منها والتصرف بها كيفما يريد.
10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
12:50 AM
شهد حي الشرائع بمكة المكرمة، مساء اليوم، زواج شاب دون تكاليف أو تجمعات؛ امتثالاً للإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد؛ فيما استغرق الزواج نصف ساعة واحدة فقط.
وروى أخو العريس "سعد الله البجالي" التفاصيل لـ"الخليج 365"قائلاً إن الشاب سعد بن مرزوق البجالي، والذي كان مقرراً زواجه في شهر شوال الماضي، وبعد أن اتفقت العائلتان على إقامة الزواج بشكل مختصر، في ظل جائحة كورونا، فقد أقيمت مناسبة الزواج بحضور ثلاثة أشخاص هذا المساء دون تكاليف أو تجمعات، امتثالاً للأوامر والتعليمات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأشار إلى أن الحضور كانوا هو والعريس ووالد العروس فقط، واستغرق الزواج نصف ساعة فقط، لافتاً إلى أن كل التكاليف المرصودة مسبقاً للزواج تم تسليمها للعريس للاستفادة منها والتصرف بها كيفما يريد.شهد حي الشرائع بمكة المكرمة، مساء اليوم، زواج شاب دون تكاليف أو تجمعات؛ امتثالاً للإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد؛ فيما استغرق الزواج نصف ساعة واحدة فقط.
وروى أخو العريس "سعد الله البجالي" التفاصيل لـ"الخليج 365"قائلاً إن الشاب سعد بن مرزوق البجالي، والذي كان مقرراً زواجه في شهر شوال الماضي، وبعد أن اتفقت العائلتان على إقامة الزواج بشكل مختصر، في ظل جائحة كورونا، فقد أقيمت مناسبة الزواج بحضور ثلاثة أشخاص هذا المساء دون تكاليف أو تجمعات، امتثالاً للأوامر والتعليمات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأشار إلى أن الحضور كانوا هو والعريس ووالد العروس فقط، واستغرق الزواج نصف ساعة فقط، لافتاً إلى أن كل التكاليف المرصودة مسبقاً للزواج تم تسليمها للعريس للاستفادة منها والتصرف بها كيفما يريد.
، امتثالاً لاحترازات "كورونا".. شاب بمكة يقيم زواجه في نصف ساعة والحضور 3 أشخاص ،
المصدر : الخليج 365
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