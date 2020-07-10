، "الخليج 365" ترصد عيادات "تطمن" بجازان.. سحب عينات ونصائح طبية ،

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رصدت "الخليج 365" إحدى عيادات "تطمن" التي نفذتها صحة جازان ضمن تسع عيادات بالمنطقة، استفاد منها أكثر من ستة آلاف مستفيد، كما رصدت عملية سحب العينات وفق إجراءات وقائية مشددة، وكذلك جلسات توعوية لعدد من المرضى مع الأطباء.
يذكر أن عيادات "تطمن" متاحة لكل من يشعر بأعراض كورونا مثل "ارتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس، وألم في الصدر، وسعال، واحتقان الحلق، وإسهال، وفقدان حاستَي الشم والتذوق".
وخصّصت "الصحة" هذه العيادات لتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم لهم، مبينةً أن العيادات موجودة في بعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات، ويبلغ عددها نحو 235 عيادة موزعة على جميع مناطق المملكة.
وأشارت إلى أن تلك العيادات تعد مبادرة جديدة وفرتها وزارة الصحة، تمكّن الشخص من استعراض العيادة الأقرب له، ودون حجز مباشر، ويُستقبل في المركز الصحي دون موعد، كما أنها تعمل على مدار الساعة، وبعضها لمدة 16 ساعة طوال أيام الأسبوع.
وأتاحت "الصحة" خدمة معرفة أماكن عيادات "تطمن" عبر موقعها الإلكتروني، ووفرت الخدمة إمكانية الاستعلام عن مواقع وأماكن "عيادات تطمن"، مشيرةً إلى أن مَن يريد مزيداً من المعلومات حول هذه العيادات يمكنه الرجوع إلى الموقع: s.moh.gov.sa/clinic. فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة
"الخليج 365" ترصد عيادات "تطمن" بجازان.. سحب عينات ونصائح طبيةفهد كاملي الخليج 365 2020-07-10
رصدت "الخليج 365" إحدى عيادات "تطمن" التي نفذتها صحة جازان ضمن تسع عيادات بالمنطقة، استفاد منها أكثر من ستة آلاف مستفيد، كما رصدت عملية سحب العينات وفق إجراءات وقائية مشددة، وكذلك جلسات توعوية لعدد من المرضى مع الأطباء.
يذكر أن عيادات "تطمن" متاحة لكل من يشعر بأعراض كورونا مثل "ارتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس، وألم في الصدر، وسعال، واحتقان الحلق، وإسهال، وفقدان حاستَي الشم والتذوق".
وخصّصت "الصحة" هذه العيادات لتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم لهم، مبينةً أن العيادات موجودة في بعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات، ويبلغ عددها نحو 235 عيادة موزعة على جميع مناطق المملكة.
وأشارت إلى أن تلك العيادات تعد مبادرة جديدة وفرتها وزارة الصحة، تمكّن الشخص من استعراض العيادة الأقرب له، ودون حجز مباشر، ويُستقبل في المركز الصحي دون موعد، كما أنها تعمل على مدار الساعة، وبعضها لمدة 16 ساعة طوال أيام الأسبوع.
وأتاحت "الصحة" خدمة معرفة أماكن عيادات "تطمن" عبر موقعها الإلكتروني، ووفرت الخدمة إمكانية الاستعلام عن مواقع وأماكن "عيادات تطمن"، مشيرةً إلى أن مَن يريد مزيداً من المعلومات حول هذه العيادات يمكنه الرجوع إلى الموقع: s.moh.gov.sa/clinic.
10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
12:15 AM
9 منها بالمنطقة استفاد منها أكثر من 6 آلاف مستفيد
رصدت "الخليج 365" إحدى عيادات "تطمن" التي نفذتها صحة جازان ضمن تسع عيادات بالمنطقة، استفاد منها أكثر من ستة آلاف مستفيد، كما رصدت عملية سحب العينات وفق إجراءات وقائية مشددة، وكذلك جلسات توعوية لعدد من المرضى مع الأطباء.
يذكر أن عيادات "تطمن" متاحة لكل من يشعر بأعراض كورونا مثل "ارتفاع في درجة الحرارة، وضيق في التنفس، وألم في الصدر، وسعال، واحتقان الحلق، وإسهال، وفقدان حاستَي الشم والتذوق".
وخصّصت "الصحة" هذه العيادات لتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم لهم، مبينةً أن العيادات موجودة في بعض المراكز الصحية وبعض المستشفيات، ويبلغ عددها نحو 235 عيادة موزعة على جميع مناطق المملكة.
وأشارت إلى أن تلك العيادات تعد مبادرة جديدة وفرتها وزارة الصحة، تمكّن الشخص من استعراض العيادة الأقرب له، ودون حجز مباشر، ويُستقبل في المركز الصحي دون موعد، كما أنها تعمل على مدار الساعة، وبعضها لمدة 16 ساعة طوال أيام الأسبوع.
وأتاحت "الصحة" خدمة معرفة أماكن عيادات "تطمن" عبر موقعها الإلكتروني، ووفرت الخدمة إمكانية الاستعلام عن مواقع وأماكن "عيادات تطمن"، مشيرةً إلى أن مَن يريد مزيداً من المعلومات حول هذه العيادات يمكنه الرجوع إلى الموقع: s.moh.gov.sa/clinic.
، "الخليج 365" ترصد عيادات "تطمن" بجازان.. سحب عينات ونصائح طبية ،
المصدر : الخليج 365
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