، وزارة النقل: "العلامة الكيلومترية" توضح الموقع الحالي لسائق المركبة لطلب المساعدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت وزارة النقل، أن العلامة الكيلومترية التي توضع على الطرق السريعة في المملكة العربية السعودية إشارة إرشادية مهمة للسائقين.

وقالت وزارة النقل إن "العلامة الكيلومترية توضح الموقع الحالي لسائق المركبة على الطرق السريعة لطلب المساعدة من فرق الطوارئ أثناء الحالات الطارئة".

وزارة النقل