محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت أمانة العاصمة المقدسة قراراً بترقية مدير إدارة التنظيم الإداري بأمانة العاصمة المقدسة صالح عيوني إلى المرتبة الحادية عشر. فيما أعرب "عيوني" عن شكره وتقديره على هذه الثقة التي منحت له، مؤكداً أن هذه الترقية ستكون حافزاً كبيراً لمواصلة العطاء ولبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن. "عيوني" للمرتبة الـ11 بأمانة العاصمة المقدسة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-10 أصدرت أمانة العاصمة المقدسة قراراً بترقية مدير إدارة التنظيم الإداري بأمانة العاصمة المقدسة صالح عيوني إلى المرتبة الحادية عشر. فيما أعرب "عيوني" عن شكره وتقديره على هذه الثقة التي منحت له، مؤكداً أن هذه الترقية ستكون حافزاً كبيراً لمواصلة العطاء ولبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن. Advertisements 10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441 12:15 AM أصدرت أمانة العاصمة المقدسة قراراً بترقية مدير إدارة التنظيم الإداري بأمانة العاصمة المقدسة صالح عيوني إلى المرتبة الحادية عشر. فيما أعرب "عيوني" عن شكره وتقديره على هذه الثقة التي منحت له، مؤكداً أن هذه الترقية ستكون حافزاً كبيراً لمواصلة العطاء ولبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين ثم المليك والوطن. ، "عيوني" للمرتبة الـ11 بأمانة العاصمة المقدسة ،

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