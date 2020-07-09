شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: المملكة حريصة على تحقيق أهداف "التجارة العالمية" المتسقة مع رؤيتها والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن ترشيح المملكة لمعالي الأستاذ محمد بن مزيد التويجري المستشار بالديوان الملكي لشغل منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية ينطلق من الاهتمام بهذه المنظمة وبدورها الفاعل وهو ما تؤكده المملكة دوماً

ونوه الجبير عبر "تويتر" بحرص المملكة على أن تحقق المنظمة أهدافها، لينعكس ذلك على جميع الدول الأعضاء، وقال بأن مرشح المملكة سيعمل لخدمة أهداف هذه المنظمة المتسقة مع رؤية بلادنا للاقتصاد العالمي الذي تعمل المملكة مع شركائها لنمائه وازدهاره.