شكرا لقرائتكم خبر عن في إنجاز جديد.. شهادتي "آيزو" للطيران المدني والان نبدء بالتفاصيل

حصل الطيران المدني على شهادتي آيزو في إدارة أمن المعلومات ونظام إدارة استمرارية الأعمال، يأتي ذلك ضمن الجهود لتحقيق فضاء سيبراني آمن يدعم منظومة الطيران بأنظمة وخدمات تقنية موثوقة وخلق أجواء آمنة وفق أدق معايير السلامة العالمية.

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