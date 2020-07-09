عيد بلا كعك.. كواليس إلغاء احتفالية الزمالك نادي القرن الحقيقي

قررت قناة نادي الزمالك إلغاء احتفالها المزمع بعيد نادي القرن، الذي كان من المقرر إقامته اليوم الخميس، بمقر النادي المصري.



وشهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة فيما يخص الاحتفالية، فبعدما استعد النادي والقناة بتجهيز عدة تقارير خاصة، قررت الشركة المالكة للقناة عدم إذاعتها، وإلغاء كل الأمور التي تم الترتيب لها اليوم.

وأعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك أنه سيعتبر يوم 9 يوليو/ تموز عيدا لنادي القرن كل عام، واختار اليوم في دلالة على أن رقم 9 هو عدد البطولات القارية التي توج بها ناديه القرن الماضي، أكثر من 7 وهو ما حققه الأهلي على الصعيد القاري.

ويطالب الزمالك باحتساب لقب نادي القرن لصالحه، بعد 20 عاما من تتويج الأهلي به، بالنظر لعدد البطولات القارية لكل فريق في القرن الماضي.

ويرى الزمالك أنه تعرض لظلم كبير، فيما يخص حرمانه من الحصول على لقب نادي القرن في أفريقيا، وأن المعايير التي اتبعت وعلى أساسها حصل الغريم الأهلي على ذلك اللقب كانت غير منصفة للقلعة البيضاء.

ووعد مرتضى منصور قبل 7 أسابيع باللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والمحكمة الرياضية الدولية، لاحتساب لقب القرن لصالحه.

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شكوى الأهلي

وكان النادي الأهلي المصري، خاطب الشركة المشرفة على قناة الزمالك، لإيقاف الترويج لما وصفه بالاحتفالية الكاذبة، واعتبر أن ذلك الأمر يمثل تعديًا صارخًا على حقوق الملكية الفكرية الخاصة به.

وأشار الأهلي إلى أن احتفالية قناة الزمالك تخالف الحقيقة والواقع قبل اللوائح والقوانين، بعدما منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لقب نادي القرن قبل 20 عاما في احتفالية كبيرة.

كما خاطب الأهلي وزير الرياضة المصري أشرف صبحي، لإيقاف الاحتفال بلقب نادي القرن، وإزالة لافتات رفعها النادي عبر جدرانه بهذا المعنى، كما أرسل إنذارا قضائيا للزمالك بنفس المعنى.

كواليس إلغاء الاحتفالية

وكشف مصدر بمجلس إدارة الزمالك عن تلقي مرتضى منصور اتصالات من قبل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية، ومسؤولي اللجنة الأولمبية المصرية، لتحذيره من الاحتفال بلقب نادي القرن في ظل عدم حصول الزمالك على حكم من المحكمة الرياضية الدولية بأحقيته باللقب.

فضلا عن ذلك، قررت إدارة القناة إلغاء 4 تقارير عن الاحتفال بلقب نادي القرن كان سيتم إذاعتها في برنامج أخبارنا، الخميس، للاحتفال بنادي القرن.

وحسب مصدر بالقناة لـ"العين الرياضية" فإنه تم إخطار خالد الغندور مقدم برنامج زملكاوي لحلقة الخميس، بعدم الحديث عن الاحتفالية بعد صدور قرار بإلغائها.