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انخفاض أسعار النفط إثر مخاوف من تراجع استهلاك الوقود
نتيجة الإغلاقات الجديدة
متابعات الخليج 365 - واس
سجلت أسعار النفط تراجعاً اليوم الخميس، بنحو دولار للبرميل، متأثرةً بمخاوف المستثمرين من تراجع استهلاك الوقود مجدداً.
وتأتي هذه المخاوف بفعل الإغلاقات الشاملة الجديدة لاحتواء انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتاً مانسبتة 2.2 في المئة ليتحدد سعر التسوية عند 42.35 دولاراً للبرميل.
وهبطت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.28 دولار أو 3.1 في المئة لتغلق على 39.62 دولاراً للبرميل.
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