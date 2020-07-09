فرحة الطاقم الطبي بمستشفى الملك سلمان بتعافي حالة حرجة من كورونا

2020-07-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

وثق مقطع فيديو حالة الفرحة العارمة التي عمت الطاقم الطبي بمستشفى الملك سلمان بعد تعافي حالة حرجة من فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

واحتفل الطاقم الطبي بتعافي حالة حرجة من كورونا، وخروج إحدى المصابات بالفايروس من العناية المركزة بعد معاناتها مع المرض وبقائها على أجهزة التنفس الصناعي.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم تسجيل (3183 ) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (3046) حالة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (223327) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (161096) حالة.

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وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد أن سبب ارتفاع الحالات النشطة من بين المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة يعود إلى استمرار المخالطة المجتمعية متوقعًا ارتفاع الإصابات والوفيات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن نسبة التعافي من كورونا بين أصحاب الأمراض المزمنة عالية لكن الفئة خطرة.

وأشار إلى أن نسبة كبيرة من الأشخاص الذين يدخلون العناية المركزة أو الوفيات من بين أصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضح متحدث الصحة أن 50 % من الحالات الحرجة التي تتلقى العلاج في العناية المركزة لديها أمراض مزمنة، وهي فئة خطرة في الحصول على مضاعفات.

وأفاد العبدالعالي أن ثلثي الحالات الموجودة في العناية المركزة، يحتاجون إلى أجهزة تنفس صناعي وأن 80% أو أكثر من الحالات الموجودة في العناية المركزة ممن أعمارهم 30 عامًا فأكثر.

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