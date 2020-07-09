شكرا لقرائتكم ولي العهد يطمئن على صحة رئيس البرازيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-07-09 ولي العهد يطمئن على صحة رئيس البرازيل متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، بفخامة الرئيس جايير ميسياس بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية. واطمأن سمو ولي العهد خلال الاتصال، على صحة فخامته، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

فيما عبر الرئيس البرازيلي عن شكره لسمو ولي العهد على مشاعره النبيلة.



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