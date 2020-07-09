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الجيش المصري ينفذ المناورة حسم 2020 ويتوعد بسحق أي تهديد غربًا
نفذتها تشكيلات ووحدات المنطقة الغربية العسكرية
متابعات الخليج 365 - متابعة
شهد وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكى، ورئيس الأركان المصري الفريق محمد فريد، المرحلة الرئيسية للمناورة الاستراتيجية “حسم 2020” التي نفذتها تشكيلات ووحدات المنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، والتي استمرت لعدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.
وشملت المرحلة الرئيسية للمناورة، قيام طائرات متعددة المهام بتأمين أعمال قتال القوات وتقديم المعاونة الجوية بغرض القضاء على عناصر المرتزقة من الجيوش غير النظامية، وتنفيذ رماية لاستهداف مناطق تجمع تلك العناصر ومراكز القيادة ومناطق التكديسات والدعم اللوجيستية، بالإضافة إلى قيام عدد من الطائرات الهليكوبتر من خلال سرية صاعقة لتنفيذ إغارة على مركز قيادة مكتشف لعناصر المرتزقة وتدميره.
وتحت ستر نيران المدفعية تم تطوير أعمال القتال في العمق وتنفيذ رماية تكتيكية بالذخيرة الحية لكتيبة دبابات مدعمة، في ظل الوقاية المباشرة المضادة للطائرات عن التجميع الرئيسي للقوات بتنفيذ رماية دفاع جوى أظهرت مدى الدقة في إصابة الأهداف وظهر خلال هذه المرحلة التعاون الوثيق بين كافة عناصر تشكيل المعركة والقدرة العالية على المناورة واستغلال طبيعة الأرض لتحقيق المهام في التوقيتات المحددة.
وفي السياق ذاته، قال وزير الدفاع المصري، إن القوات المسلحة المصرية لن تسمح بتهديد الأمن القومي المصري من الاتجاه الغربي، متابعًا: “قواتنا بكافة أفرعها تواصل استعدادها للتصدي لأي تهديد”.
وأضاف: “نطمئن شعبنا بأن القوات المسلحة تعمل على مدار الساعة لحماية الدولة المصرية والتصدي لأي تهديد”، لافتًا إلى أنه لا نهدف للتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة لكننا نحافظ على أمننا القومي.
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