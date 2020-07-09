- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم الملك سلمان وولي العهد يعزيان آل جندب في وفاة والده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الملك سلمان وولي العهد يعزيان آل جندب في وفاة والده
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- برقية عزاء ومواساة إلى الإعلامي والكاتب الصحافي الزميل سعيد آل جندب وإخوانه؛ وذلك في وفاة والدهم عبدالله عايض آل جندب -رحمه الله-.
وقال الملك المفدى: “تلقينا نبأ وفاة والدكم -رحمه الله- وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد كافة بعزائنا، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، إنه سميع مجيب”.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -أيده الله-، برقية عزاء ومواساة، للزميل سعيد عبدالله آل جندب وإخوانه، في وفاة والدهم رحمه الله.
وقال سمو ولي العهد: “بلغنا وفاة والدكم -رحمه الله- وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد كافة بعزائنا، لنسأل الله جل جلاله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.
ورفع الزميل آل جندب شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، مؤكدًا أن هذا الوطن يتعاظم بتكاتف قيادته وشعبه في السراء والضراء، والمشاركة الوجدانية غير المستغربة من قيادتنا الرشيدة في الأفراح والأحزان، مبينًا أن تعازي القيادة الرشيدة -أيدها الله- كان لها عظيم الأثر في تخفيف المصاب.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان وولي العهد يعزيان آل جندب في وفاة والده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.