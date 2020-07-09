السعودي بتال الأحمري أصغر غواص عربي يحصل على رخصتين عالميتين

2020-07-09

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

استطاع متابعات الخليج 365 بتال الأحمر أصغر غواص عربي من الحصول على رخصتين دوليتين في مجال الغوص، الأولى Open Water غوص السكوبا للمياه المفتوحة من منظمة بادي العالمية والرخصة الثانية freediving غوص الفري دايف من منظمة إل إس إس آي العالمية حيث تم اعتماده عالميًا.

ويعتبر هذا الإنجاز إضافة جديدة ومتميزة إلى رصيد إنجازات بتال الأحمري المتتالية وذلك خلال العشر سنوات الماضية.

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وقد عبر بتال الأحمري عن شكره لكل من دعمه وعلى رأسهم الأكاديمية الرياضية العسكرية بتبوك ممثلة في مديرها العقيد الركن سعد بن عاتق الأكلبي ومدرب الغوص الكابتن نايل العمراني

ومدرب الفري دايف الكابتن موسى مشيخي، وجميع الداعمين إعلاميًا، ووعد بمزيد من الإنجازات والمشاركات العالمية قريبًا إن شاء الله.

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