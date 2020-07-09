السعودية .. في جازان ..عملية قيصرية ناجحة لمريضة مصابة بكورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن في جازان ..عملية قيصرية ناجحة لمريضة مصابة بكورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجح فريق طبي في مستشفى بيش العام، بمنطقة جازان، بإجراء جراحة قيصرية ناجحة، لامرأة مصابة بفيروس كورونا المستجد، تحت إجراءات احترازية مشددة، وتكللت الولادة بالنجاح.

وذكرت صحيفة ” سبق ” نقلاً عن “صحة جازان” أن المريضة التي تبلغ الثلاثين من عمرها سبق أن أجرت أربع ولادات قيصرية، وخضعت للمتابعة والعناية الفائقة فور وصولها للمستشفى، حيث جرى تنويمها في إحدى غرف العزل لإجراء الفحوصات اللازمة، للاطمئنان عليها وعلى صحة الجنين، ووضعهما تحت المراقبة الطبية.

وأضافت أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية ضم مجموعة من الكفاءات في أقسام النساء والولادة، والتخدير، وطب حديثي الولادة، والتمريض، مع مراعاة عدم زيادة العدد تماشياً مع الإجراءات الوقائية لحماية الطاقم الطبي، ودون التأثير على كفاءة تقديم الرعاية.

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ويتمتع المولود يتمتع بصحة جيدة، وأجريت له الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، وتم وضعه بالعزل في قسم عناية الأطفال حديثي الولادة، حيث يخضع للمراقبة والاطمئنان، والتأكد من خلوّه من أي أعراض من فيروس كورونا.

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