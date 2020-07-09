السعودية .. “الجوازات السعودية” تكشف عن الفئات المعفاة من رسوم انتهاء التأشيرات

شكرا لقرائتكم خبر عن “الجوازات السعودية” تكشف عن الفئات المعفاة من رسوم انتهاء التأشيرات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن مدير عام الجوازات اللواء سليمان اليحيى، عن الفئات الوافدين المعفاة من الرسوم والغرامات المترتبة على انتهاء التأشيرات في ظل أزمة وباء “كوفيد 19” وظروف تعليق الرحلات الدولية.

وأضاف سليماني، في مداخلة على قناة الإخبارية، أن من هذه الفئات مَن يحمل تأشيرة خروج وعودة وإقامته سارية المفعول ولم يتمكن من العودة إلى المملكة، وكذلك من انتهت إقامته أو مدة صلاحية تأشيرته وهو خارج المملكة.

وتابع قائلًا: “أن من هذه الفئات كذلك المقيمين الموجودين في المملكة وصدر لهم تأشيرات خروج نهائي أو تأشيرات خروج وعودة ولم يستفيدوا منها، وأيضاً مَن قدم للمملكة للزيارة ولم يتمكن من المغادرة”، مؤكّدًا أن كل هذه الحالات تُعد ظروفاً قسرية جعلت حكومة المملكة تقرر إعفاءهم من الرسوم والغرامات المترتبة على انتهاء التأشيرات.

Advertisements

ولفت مدير عام الجوازات إلى أن منصة أبشر تتيح للجميع إرسال طلباتهم وإنهاء معاملاتهم وإرفاق المستندات عبر خدمة الرسائل والطلبات ، والتي تغني تماماً عن مراجعة إدارات الجوازات، مؤكداً أن هناك فرق عمل مهمتها إنجاز هذه المعاملات التي لا يمكن تنفيذها عن طريق أبشر أو مقيم.

تابعنا

