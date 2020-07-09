أمير سعودي يلقي قصيدة شعرية عن “قناة الجزيرة” ماذا قال

فنون - كتب امير التهامي في الخميس 9 يوليو 2020 11:14 مساءً - أعاد الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد مقطع فيديو نادر يلقي فيه قصيدة شعرية يسخر فيها من قناة الجزيرة.

وبحسب الفيديو يظهر بن مساعد بحضور جمع فيهم الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، والذي صفق إعجابا بقصيدة الأمير عقب إلقائها.

ويقول الأمير بن مساعد في قصيدته عن الجزيرة: “الجزيرة من قديم الوقت تعرف.. بالذي يحطه ماء من كل الجهات”.

ويقول أيضا: ” وفي جديد الوقت دولة .. ما عجبها وضعها وسط الخريطة”.

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وتابع في قصيدته : قالت أتعدى حدودي.. واثبت لغيري وجودي لغيري في الحياة.

وهكذا نقدر نقول إن الجزيرة.. دولة مغمورة صغيرة كبرت وصارت قناة.

وعلق حساب طارق الحريري: “قصيدة لا تنسى وضحكة الأبنودي رحمة الله عليه علامة بإعجاب شديد .. حقيقةً أنتم من الشعراء العرب العظام يا سمو الأمير.. غزارة لغوية وفصاحة وإثراء نفخر به وعلامة سعودية عربية بإمتياز مفخرة”.

وعلق آخر: ” لو لم تكتب إلا هذه القصيدة في قطر لكفت في وصف هذه الدويلة لله درك يا بو فيصل”.