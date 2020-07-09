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نفذت شرطة منطقة مكة المكرمة جولة ميدانية في الواجهة البحرية بكورنيش جدة لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات ومخالفة التباعد الجسدي من خلال تكدس الزوار في الشوارع والطرقات، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا.
وتركزت في جولاتها الميدانية على الدوريات الراجلة، وتطبيق النظام ضد مخالفي الاحترازات الوقائية، وأسفرت الحملة عن رصد مخالفات في لبس الكمامات والتباعد الجسدي.
09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441 11:10 PM
أثناء جولة ميدانية لمتابعة مخالفي الاحترازات الوقائيةجدة .. رصد مخالفات "لبس الكمامة" و"التباعد الجسدي" في الواجهة البحرية
نفذت شرطة منطقة مكة المكرمة جولة ميدانية في الواجهة البحرية بكورنيش جدة لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات ومخالفة التباعد الجسدي من خلال تكدس الزوار في الشوارع والطرقات، وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا.
وتركزت في جولاتها الميدانية على الدوريات الراجلة، وتطبيق النظام ضد مخالفي الاحترازات الوقائية، وأسفرت الحملة عن رصد مخالفات في لبس الكمامات والتباعد الجسدي.
، جدة .. رصد مخالفات "لبس الكمامة" و"التباعد الجسدي" في الواجهة البحرية ،
المصدر : الخليج 365
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