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سجل لبنان اليوم (الخميس)، 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 44 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و22 من الوافدين مؤخراً من الخارج، مما رفع عدد الإصابات إلى 2.011 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة العامة اللبنانية أن عدد الوفيات جرّاء الفيروس بلغ 36 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 1.368 حالة.فيروس كورونا الجديد
66 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع في لبنان إلى 2.011وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-09
سجل لبنان اليوم (الخميس)، 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 44 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و22 من الوافدين مؤخراً من الخارج، مما رفع عدد الإصابات إلى 2.011 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة العامة اللبنانية أن عدد الوفيات جرّاء الفيروس بلغ 36 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 1.368 حالة.
09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
10:21 PM
عدد الوفيات وصل إلى 36
سجل لبنان اليوم (الخميس)، 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 44 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و22 من الوافدين مؤخراً من الخارج، مما رفع عدد الإصابات إلى 2.011 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة العامة اللبنانية أن عدد الوفيات جرّاء الفيروس بلغ 36 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 1.368 حالة.
، 66 حالة جديدة.. إصابات "كورونا" ترتفع في لبنان إلى 2.011 ،
المصدر : الخليج 365
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