محمد بن مسعود - الدمام - حصيلة المرضى ترتفع إلى 10.158 سجل السودان 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (الخميس)، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 10.158 إصابة. وبيّنت وزارة الصحة السودانية أنها سجلت 5 حالات وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 641 حالة وفاة، فيما بلغت حالات التعافي 126 حالة ليبلغ إجمالي حالات التعافي 5200 حالة.فيروس كورونا الجديد "كورونا" يصيب 74 سودانيًا جديدًا.. ويودي بحياة 5 صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-09 سجل السودان 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (الخميس)، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 10.158 إصابة. وبيّنت وزارة الصحة السودانية أنها سجلت 5 حالات وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 641 حالة وفاة، فيما بلغت حالات التعافي 126 حالة ليبلغ إجمالي حالات التعافي 5200 حالة. Advertisements 09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441 10:09 PM حصيلة المرضى ترتفع إلى 10.158 حصيلة المرضى ترتفع إلى 10.158 سجل السودان 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، اليوم (الخميس)، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 10.158 إصابة. وبيّنت وزارة الصحة السودانية أنها سجلت 5 حالات وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 641 حالة وفاة، فيما بلغت حالات التعافي 126 حالة ليبلغ إجمالي حالات التعافي 5200 حالة. ، "كورونا" يصيب 74 سودانيًا جديدًا.. ويودي بحياة 5 ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "كورونا" يصيب 74 سودانيًا جديدًا.. ويودي بحياة 5 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.