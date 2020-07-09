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أفادت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم (الخميس)، بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد بواقع 14 حالة ليصل الإجمالي إلى 29.979.
وبيّنت الوزارة أن عدد الخاضعين للعلاج في وحدات العناية المركزة انخفض اليوم إلى 512 مقابل 529 أمس، وفقًا لـ"رويترز".
والعدد المسجل في فرنسا هو سادس أكبر عدد وفيات بالمرض على مستوى العالم.فيروس كورونا الجديد
سادس أكبر حصيلة في العالم .. وفيات "كورونا" تقفز بفرنسا إلى 39.979صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-09
أفادت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم (الخميس)، بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد بواقع 14 حالة ليصل الإجمالي إلى 29.979.
وبيّنت الوزارة أن عدد الخاضعين للعلاج في وحدات العناية المركزة انخفض اليوم إلى 512 مقابل 529 أمس، وفقًا لـ"رويترز".
والعدد المسجل في فرنسا هو سادس أكبر عدد وفيات بالمرض على مستوى العالم.
09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
10:06 PM
تسجيل 14 حالة جديدة
أفادت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم (الخميس)، بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد بواقع 14 حالة ليصل الإجمالي إلى 29.979.
وبيّنت الوزارة أن عدد الخاضعين للعلاج في وحدات العناية المركزة انخفض اليوم إلى 512 مقابل 529 أمس، وفقًا لـ"رويترز".
والعدد المسجل في فرنسا هو سادس أكبر عدد وفيات بالمرض على مستوى العالم.
، سادس أكبر حصيلة في العالم .. وفيات "كورونا" تقفز بفرنسا إلى 39.979 ،
المصدر : الخليج 365
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