شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد صورة لـ"صدام حسين" أخفتها أمريكا عن أنظار العرب لأكثر من 10 سنوات.. وماقصتها؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الخميس ، ٠٩ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٠٨ مساءً (أخبار الخليج 365)

كشفت وكالة عمون الأردنية الإخبارية عن صورة نادرة للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين لم يسبق لأحد مشاهدتها وتعمد الأمريكيون اخفاءها وفق الوكالة.

وقالت "عمون" نقلاً عن مصدر عراقي لم تفصح عنه أن الصورة التقطت لصدام أثناء اجتماع لفصائل المقاومة العراقية بعد إحتلال العراق.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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وأضاف المصدر "لن اتحدث كيف احتفظت بهذه الصورة لسنوات طويلة وكيف حصلت عليها ... او علاقتي الانسانية بهذا الرجل لكن في ذكرى استشهاد هذا الانسان العربي المسلم كان لابد من اظهار جزء من الحقيقة وطبيعة الصراع الذي عشناه ولا زلنا للأسف .

وتابع: "لن اتحدث عن مواقف سياسية لهذا الرجل فالتاريخ سيظل حكما ولكنني اتحدث عن مواقف انسانية تعمد الغرب اخفاءها حتى تبني الاجيال القادمة فكرها على منطق الهزيمة والاستسلام وهذا ما اراده الغرب، وهي فكرة العربي المسلم المهزوم القابع في حفرته".

وأشار الى أن صدام حسين حمل السلاح مقاوما ومدافعا ليس عن حكم او سلطة، فقد كان بإمكانه ان يظل مثل الاخريين دمية يحركها الغرب وأعوانه او ان يخضع او ان يساوم اثناء حكمه او بعد اعتقاله، ولكنه حمل سلاحه كآخر العرب يستمسك بالعشيرة والقبيلة.





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