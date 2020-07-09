شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو مسرب لـ"صدام حسين" يرعب إيران ويهز أركانها.. شاهد! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الخميس ، ٠٩ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٠٠ صباحاً (أخبار الخليج 365/خاص)

بثت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي السابق، الرعب داخل أركان إيران ونظامها بعد نشرها فيديو لوالدها عبر حسابها على “تويتر”.

ويقول صدام في الفيديو المنشور الذي يحتوي تسجيلا صوتيا: “كانوا يتصورون أن بإمكانهم أن يضعوا السلاسل في رقابكم ويأخذوكم إلى طهران، ويلحقون العراق كضيعة صغيرة تابعة إلى بلاد فارس”.

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ويضيف: “ولكنكم خيبتم ظنهم، وراح تزيدوهم تلقين الدروس اللي يستحقوها”.

ويأتي نشر التسجيل في وقت تتهم فيه إيران بدعم الحكومة العراقية التي تقمع المحتجين في مدن العراق المختلفة، وهو ما أثار ردود فعل مختلفة على التغريدة.



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