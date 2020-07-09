شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الفلكية "ليلى عبداللطيف" تصدم قطر والشيخة موزا بهذه التوقعات الكارثية.. والسعودية والإمارات تطير من الفرح.. شاهد! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الخميس ، ٠٩ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٠٠ صباحاً (أخبار الخليج 365/خاص)

صدمت الفلكية اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف، الشعب القطري وأمير قطر ووالدته الشيخة موزا بنت ناصر، بجديد توقعاتها المثيرة للجدل فيما يخص الأحداث التي من الممكن أن تحدث في مستقبل الأيام.

وفي برنامج “العين بالعين” على شاشة “الجديد”، كشفت عبداللطيف، عن توقعات الصادمة لأبناء قطر الأمر الذي أثار جدلا كبيرا لدى رواد التواصل الاجتماعي في البلاد واللذين وجهوا لها تهمة العمالة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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وبحسب متابعة (أخبار الخليج 365)، قالت ليلى بأن أزمة قطر مع جيرانها من دول الخليج ستزداد وتيرتها هذا العام وستخدل منعطف خطير من التصعيد بين الأطراف.

وتوقعت أيضا أن تخسر قطر حق تنظيم تصفيات كأس العالم 2022.

وكانت ليلى عبداللطيف قد توقعت بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيشكل ظاهرة عربية جديدة في القيادة والسياسة.

وأرجأت سبب توقعها هذه إلى قيام سموه بعدد من الإجراءات الداخلية والقرارات الخارجية التي سيكون لها أثر إيجابي على جميع المستويات.

وأكدت في سياق حديثها بأن ولي العهد السعودي، سيدخل التاريخ.



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