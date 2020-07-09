دورة في مهارات التخطيط المالي بوادي الدواسر

نظم مركز التنمية الاجتماعية في محافظة وادي الدواسر، أمس الأربعاء، دورة تدريبية افتراضية بعنوان مهارات التخطيط المالي، حضرها 120 مشاركًا ومشاركة.

وقال مدير المركز خلف بن محمد بن قويد، إن المركز استهدف في تلك الدورة الموظفين والموظفات والآباء والأمهات؛ لمساعدتهم في أعداد خططهم المالية سواء الشخصية أو الأسرية، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق أحد الأهداف الاقتصادية لرؤية المملكة 2030 بنشر ثقافة الوعي المالي بين أفراد المجتمع ورفع نسبة الادخار لدى المواطنين؛ ليوازي المعدل العالمي .

تناول مُدرب الدورة علي بن عبدالله الغانم العديد من المحاور، ومن أهمها: أهمية الوعي المالي وثماره، ومهارات التخطيط المالي، وأسباب فقدان الكرامة المالية، ومكاسب الاستقلال المالي، والأساليب الحديثة للادخار، وقواعد الاستثمار الناجح، والاقتراض الذكي والمثمر.

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