المالكي: ميليشيات الحوثي تتعمد استهداف خطوط الملاحة والمدنيين

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف: «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، إن ميليشيات الحوثي الإرهابية تتعمد استهداف خطوط الملاحة والمدنيين، مؤكدًا أن على المجتمع الدولي أن يضع المسؤولية على نظام إيران.

وأضاف العقيد المالكي، في تصريحات لـ«العربية» اليوم الخميس: «الزوارق الحوثية المفخخة التي تمرتها قوات التحالف أمس كانت تتحكم بها الميليشيات عن بُعد وكانت تستهدف خطوط الملاحة»، مشيرًا إلى أن «ميليشيات الحوثي تستخدم ميناء الحديدة لتنفيذ عمليات إرهابية».

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن تدمير زورقين مفخخين تابعن للميليشيا الحوثية الإرهابية، على مسافة (6) كلم جنوب ميناء (الصليف)، وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) العقيد الركن تركي المالكي، إن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت عند الساعة (03:20) من فجر اليوم عملية نوعية لاستهداف وتدمير هدفين عسكريين مشروعين يتبعان الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على مسافة (6) كلم جنوب ميناء (الصليف) شكلا تهديدًا وشيكًا على خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية وتهديدًا للأمن الإقليمي والدولي.

وأوضح العقيد المالكي أن الهدفين المدمرين عبارة عن زورقين مفخخين مسيّرين عن بُعد على مسافة (6) كلم جنوب ميناء (الصليف) وعلى مسافة (215) مترًا من الساحل؛ حيث تم تجهيزهما لتنفيذ أعمال عدائية وعمليات إرهابية وشيكة بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، وأكد المالكي أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتم اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين بالعملية.

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وأضاف العقيد المالكي أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانًا لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بُعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيًّا في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وانتهاكًا لنصوص اتفاق (ستوكهولم).

وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتطبيق الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع مثل هذه الأهداف العسكرية المشروعة التي تشكل تهديدًا وشيكًا وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، واستمرار دعمها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة؛ لتطبيق اتفاق (ستوكهولم) وإنهاء الانقلاب والوصول إلى حل سياسي شامل مستدام للأزمة اليمنية.

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