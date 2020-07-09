انطلاق برامج التطوير المهني الصيفي عن بُعد في مرحلتها الثالثة بتعليم حائل

انطلقت برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي 2020، المرحلة الثالثة (التدريب عن بُعد) في منطقة حائل، وذلك بمتابعة من مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر بن عبدالله البليهد، وبإشراف مباشر من مدير إدارة التدريب والابتعاث عارف بن محمد الحربي.

وكشف البليهد عن أن البرامج تهدف إلى التنمية المهنية، لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية في جميع أنحاء المملكة، وتمهين وظيفة المعلم بما يعزز من كفاءة الأداء وتحسين نواتج التعلم.

بدوره، أعرب يحيى بن صالح العماري، المساعد للشؤون التعليمية للبنين، عن سعيه لكي تُحقق هذه البرامج الأهداف المرجوة من تنفيذها، والتي تُعزز من كفاءة المعلم وتطوير مهاراته في التعليم والتي تنعكس على الطلاب في الميدان التربوي.

Advertisements

من جانبه، أوضح عارف الحربي أن عدد البرامج التي تم الإعلان عنها 37 برنامجًا تدريبيًّا، موجهة لجميع شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية في إدارات التعليم على مستوى المملكة، وتستهدف هذه البرامج أكثر من 3500 معلم ومعلمة، وسيتم تنفيذها خلال 18 يومًا، ويقوم بتنفيذها عدد من التربويين في المنطقة، والذين يتميزون بمهارات عالية في التدريب.

اقرأ أيضًا:

لشاغلي الوظائف التعليمية.. بدء التسجيل في برامج "التدريب الصيفي"

وظائف تدريبية شاغرة للسعوديين في شركة STC