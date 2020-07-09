«طقس الجمعة»: أجواء شديدة الحرارة على المنطقة الشرقية والرياض

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الجمعة، مشيرة إلى استمرار الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية كذلك على الأجزاء الجنوبية والشرقية من منطقة الرياض.

وأكدت الهيئة، (في بيان) عبر موقعها الإلكتروني، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية لمنطقة مكة المكرمة كذلك على طول طريق الساحل الغربي الممتد من الليث إلى جازان وسماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير.

ووفق «الأرصاد»، تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة وطول الساحل الغربي للمملكة، فيما تكون السماء غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات منطقتي «جازان، عسير».

أما البحر الأحمر فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج يكون من متر وإلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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ويشهد الخليج العربي رياحًا سطحية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة ١٢-٣٥ كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف المتر وحالة البحر متوسط الموج.

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