السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 64,771 إصابة جديدة بفيروس كورونا



واشنطن 18 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 9 يوليو 2020 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 24 ساعة الماضية 64,771 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن العدد الإجمالي للإصابات بأمريكا وصل إلى 2,982,900، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 131,065 حالة وفاة.

// انتهى //

22:44ت م

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واشنطن 18 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 9 يوليو 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 24 ساعة الماضية 64,771 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 991 حالة وفاة.وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، أن العدد الإجمالي للإصابات بأمريكا وصل إلى 2,982,900، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 131,065 حالة وفاة.// انتهى //22:44ت م0220

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