السعودية اليوم/ اليونان تسجل 50 إصابةً جديدةً بفيروس كورونا



اثينا 18 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 9 يوليو 2020 م واس

سجلت اليونان خلال الأربع وعشرين ساعةً الماضية 50 إصابةً جديدةً بفيروس

وأوضحت منظمة الصحة العامة الوطنية في اليونان في بيان اليوم أن من بين الإصابات 919 حالةً لأشخاص عادوا إلى البلاد من الخارج و 1948 حالة نتيجة مخالطتهم أشخاصاً مصابين باليونان.

وأضاف أنه لم تسجل حالات وفاة جديدة ليستقر عدد حالات الوفاة عند 193 حالةً.

// انتهى //

22:32ت م

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اثينا 18 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 9 يوليو 2020 م واسسجلت اليونان خلال الأربع وعشرين ساعةً الماضية 50 إصابةً جديدةً بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأوضحت منظمة الصحة العامة الوطنية في اليونان في بيان اليوم أن من بين الإصابات 919 حالةً لأشخاص عادوا إلى البلاد من الخارج و 1948 حالة نتيجة مخالطتهم أشخاصاً مصابين باليونان.وأضاف أنه لم تسجل حالات وفاة جديدة ليستقر عدد حالات الوفاة عند 193 حالةً.// انتهى //22:32ت م0218

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