السعودية اليوم / المغرب تسجل 308 إصابات جديدة بفيروس كورونا



الرباط 18 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 9 يوليو 2020 م واس

سجلت المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية 308 إصابات جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 11447 بعد تعافي 131 شخصاً.

// انتهى //

22:13ت م

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الرباط 18 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 9 يوليو 2020 م واسسجلت المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية 308 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ، ليصل العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 15079 حالةً.وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء بلغ 11447 بعد تعافي 131 شخصاً.// انتهى //22:13ت م0212

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