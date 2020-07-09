السعودية اليوم / إسبانيا تسجل خمس وفيات و 543 إصابة جديدة بكورونا



مدريد 18 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 9 يوليو 2020 م واس

سجلت إسبانيا خمس حالات وفاة و 543 إصابة جديدة بفيروس

وأضافت وزارة الصحة الإسبانية اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع إلى 253056 فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 28401 حالةً.

// انتهى //

22:09ت م

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مدريد 18 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 9 يوليو 2020 م واسسجلت إسبانيا خمس حالات وفاة و 543 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعةً الماضية.وأضافت وزارة الصحة الإسبانية اليوم أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع إلى 253056 فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 28401 حالةً.// انتهى //22:09ت م0210

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