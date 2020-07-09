السعودية اليوم / مدير هيئة الأمر بالمعروف بنجران يتفقد مقر هيئة بدر الجنوب



نجران 18 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 09 يوليو 2020 م واس

تفقد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني، هيئة محافظة بدر الجنوب، للاطلاع على الخطط الميدانية والتوعوية بالمحافظة .

والتقى مدير هيئة الأمر بالمعروف بنجران بأعضاء الهيئة بالمحافظة ، مؤكداً أهمية الحضور الفاعل في الأسواق والمتنزهات ، وتكثيف الفرق الميدانية في مواقع الاحتياج ، لبذل النصح والتوجيه والإرشاد بالحكمة والرفق واللين، مشيداً بتوجيه سمو أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ، وسمو نائبه،أن تكون محافظة بدر الجنوب هي الواجهة الصيفية للمنطقة .

كما زار محافظ بدر الجنوب محمد الحربي ومدير شرطة بدر الجنوب الرائد عبدالله الشهري وبحث معهما أوجه التعاون بين الإدارات ومركز الهيئة.

// انتهى //

21:51ت م

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