السعودية اليوم / الجزائر تسجل 460 إصابةً جديدةً بفيروس كورونا



الجزائر 18 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 9 يوليو 2020 م واس

سجلت الجزائر 460 إصابةً جديدةً بفيروس

وكشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر جمال فورار في مؤتمر صحفي اليوم، عن تسجيل عشر وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 988 حالة وفاة.

وأشار إلى شفاء 308 حالات جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 12637 حالةً.

// انتهى //

21:49ت م

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الجزائر 18 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 9 يوليو 2020 م واسسجلت الجزائر 460 إصابةً جديدةً بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد إلى 17808 حالات.وكشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر جمال فورار في مؤتمر صحفي اليوم، عن تسجيل عشر وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 988 حالة وفاة.وأشار إلى شفاء 308 حالات جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 12637 حالةً.// انتهى //21:49ت م0196

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