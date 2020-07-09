اقتصادي / الجنيه الإسترليني يسجل ارتفاعاً طفيفاً مقابل الدولار الأمريكي



لندن 18 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 9 يوليو 2020 م واس

سجل الجنيه الإسترليني اليوم، ارتفاعاً طفيفاً مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الباوند مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية مرتفعاً مقابل الدولار بنسبة 0.03 في المئة إلى 1.2618 دولار، فيما ارتفع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.37 في المئة إلى 1.1173 يورو.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.