السعودية | المملكة العربية السعودية تعلن نسبة الحجاج هذا العام للسعوديين وغير السعوديين

أعلنت المملكة العربية السعودية نسبة الحجاج هذا العام للسعوديين وغير السعوديين.

ففى ظل الظروف الحالية من تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد، انتشرت العديد من التساؤلات حول مصير الحج هذا العام، خاصة وأن هذا المرض ينتشر بسرعة كبيرة بين الأشخاص المصابين والأشخاص الغير مصابين، لذلك أوضحت الجهة المعنية بالأمر وهى وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية ماذا سيحدث في حج هذا العام، حيث أوضحت الوزارة أن العامل المحدد الأبرز لاختيار حجاج هذا العام هو عامل المعايير الصحية، وبحسب وكالة “واس” أن عدد الوافدين غير السعوديين بالمملكة سيكون بنسبة 70٪ من إجمالي الحجاج، وأنه سيتم تخصيص 30٪ وهى للسعوديين.

وسوف يتم اقتصار حج السعوديين على رجال الأمن المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا وموظفى الصحة، على أن يتم اختيارهم من خلال قاعدة البيانات الخاصة بالمتعافين من الإصابة، وذلك تقديرا لهم لدورهم في رعاية المجتمع في ظل تفشى فيروس كورونا.

Advertisements

وأشارت الوزارة إلى أن الأولوية بين الوافدين ستكون لمن يتمتعون بصحة جيدة ولا يعانون من أمراض مزمنة، ومن لديهم شهادة فحص مختبري يثبت فيها عدم إصابتهم بفيروس كورونا كشهادة فحص (PCR).

ويشترط على الحجاج الجدد عدم تأدية فريضة الحج من قبل، وتتراوح أعمارهم بين 20 و50 عاما، مع التعهد على إلتزام المدة التي تقررها وزارة الصحة للحجر قبل وبعد تأدية الفريضة.

وأنه بداية من الإثنين المقبل ولمدة خمس أيام لمن تتوافر بهم الشروط من الوافدين غير السعوديين التسجيل بموقع وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية