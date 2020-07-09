السعودية | حساب المواطن يودع 1.7 مليار ريال لدعم دفعة يوليو للمستفيدين

قام برنامج حساب المواطن في السعودية بإيداع مبلغ قدره 1.7 مليار ريال مخصص لدعم شهر يوليو للمستفيدين الذين تم اكتمال طلباتهم.

بلغ عدد المستفيدين الذين استوفوا الشروط ومعايير استحقاق حوالي 10.7 مليون مستفيد وتابع حيث وصل إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 18.6 مليون ريال, ليصل إجمالي ما تم دفعه من خلال برنامج المستفيدين منذ بدايته أكثر من 76.8 مليار ريال منها 521 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن أن الأشخاص الذين لم يقوموا باستيفاء الشروط من الممكن تقديم طلب اعتراض خلال فترة زمنية 90 يوما لإثبات استقلاليتهم ويتم إثبات ذلك من خلال تقديم أحد المستندات التالية :

عقد موحد من شبكة إيجار. صك ملكية السكن. مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية.

ويجب أن يكون المستند باسم المستفيد لاستيفاء الشروط وإتمام التسجيل في حساب المواطن، وذلك كشرط أساسي لضمان الأهلية.

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واشار ايضا ان الأشخاص المستقلين ولم يمتلكوا ما يثبت استقلاليتهم يقوم برفع احد الملفات السابق ذكرها علي موقع (( ca.gov.sa ))كما اتاح برنامج حساب المواطن بانضمام لغير المؤهلين وذلك من خلال إضافتهم كتابعين لرب الأسرة إذا كان مستفيدًا رئيسيًا من البرنامج، ويقصد برنامج حساب المواطن بالفرد المستقل هو (الفرد الغير متزوج «ذكر أو أنثى» ويشمل «الأعزب، الأرمل والمطلق» وليس لديه تابعين كما يشترط إثبات استقلالية إذا كان عمره 18 سنة فما فوق).

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن ايضا ان نسبة 78% من المستفيدين قد تلقوا الدفعة بالفعل حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة ما يقارب ل930 ريال، فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة 2.1 مليون أسرة بنسبة 95% في حين بلغ عدد التابعين ما يقارب من 8.4 مليون مستفيد كما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 107 ألف مستفيد.