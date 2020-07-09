السعودية | الاستعلام عن سلم رواتب المعلمين من خلال نظام فارس

أعلنت وزارة التعليم السعودي الاتاحة لجميع شاغلي الوظائف التعليمية الاستعلام عن حالتهم الوظيفية بواسطة نظام فارس , بعدما قامت بالانتهاء من عملية تسكين أكبر عدد من من شاغلي الوظائف التعليمية على سلم الرواتب الجديد بإجمالي 520 ألفًا , وذلك تبعا لسلسلة من بعض الأعمال المترابطة في الوزارة.

كيفية الاستعلام عن سلم رواتب المعلمين من خلال نظام فارس

وأتاحت الوزارة استخدام نظام خدمة السيرة الذاتية الموجودة في نظام فارس عبر الرابط التالي (( رابط نظام فارس )) ومن خلال ادخال البيانات المطلوبة في الموقع ثم التسجيل لتتعرف الحالةالوظيفية والرتبة والعلاوة والراتب الخاص بالمعلمين والمعلمات.

ومن المنتظر تسكين المعلمين في سلم الرواتب الجديد على راتبهم المعادل للراتب القديم أو ما يزيد عليه وذلك لضمان عدم نقص الراتب؛ حسبما أكدت عليه لائحة الوظائف التعليمية.

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لائحة الوظائف التعليمية

تنص لائحة الوظائف التعليمية على :

نقل من يشغل المستويات الأول والثاني والثالث إلى رتبة (معلم/ مساعد معلم) وعددهم (61.020) نُقل من يشغل المستويين الرابع والخامس إلى رتبة ( معلم ممارس ) وعددهم ( 435.219) نقل من يمارس مهام مشرف تربوي قبل تاريخ 19 / 4 / 1441 هــ، وكان من شاغلي المستوى الخامس أو الرابع إلى رتبة (معلم متقدم) وعددهم ( 17.382) نقل من يشغل المستوى السادس ممن حصل على مؤهل الماجستير أو الدكتوراه عن طريق الإيفاد أو الابتعاث قبل تاريخ 19 / 4 / 1441هــ هـ أو كان معيناً على هذا المستوى إلى رتبة (معلم متقدم) وعددهم (11.489).

تشير لائحة الوظائف التعليمية أنه سيتم تحويل وظيفة المعلم إلى مهنة وتعزيز كفاءة الأداء، والاهتمام بتحسين نواتج التعلم، وتوفير بيئة تعليمية تنافسية.

كما ذكرت اللائحة الجديدة بأن عملية ترقية المعلم إلى رتبة أعلى من رتبة معلم ممارسه لا تحتاج وجود وظيفة شاغرة، بينما تتم عملية الترقية بالرقم الوظيفي نفسه , وركزت اللوائح على تطوير الكوادر القيادية بالمدارس لتكون على قدر عالي من الكفاءة والجودة المهنية.