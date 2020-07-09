- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أولى مبارياته الودية أمام نظيره الباطن، في مباراة مغلقة عند الساعة الـ 7 من مساء يوم غدٍ الجمعة على ملعب عبدالله الدبل بالدمام، تحضيرًا لاستكمال بقية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2019-2020.
وكان الاتفاق تحت إشراف المدرب الوطني خالد العطوي، قد أجرى تدريبه اليوم الخميس على فترتين صباحية ومسائية، حيث تركزت الحصة الأولى على تقوية العضلات في أحد المراكز الصحية بالدمام مع الأخذ بتطبيق بروتوكول وزارة الرياضة، فيما اشتملت الحصة الثانية المسائية على تمارين وقائية، قسم بعدها العطوي لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لخوض تمرين المباريات المصغر على ثلث الملعب عبر 6 أشواط، استكمالاً للجانب التكتيكي الذي سينتهجه الفريق في مواجهة الباطن الودية.
يُذكر أن الاتفاق سيخوض ضمن برنامجه للمباريات الودية 4 مواجهات مع أندية الباطن والخليج والثقبة والقادسية.الاتفاق
09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441 09:50 PM
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق أولى مبارياته الودية أمام نظيره الباطن، في مباراة مغلقة عند الساعة الـ 7 من مساء يوم غدٍ الجمعة على ملعب عبدالله الدبل بالدمام، تحضيرًا لاستكمال بقية منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2019-2020.
وكان الاتفاق تحت إشراف المدرب الوطني خالد العطوي، قد أجرى تدريبه اليوم الخميس على فترتين صباحية ومسائية، حيث تركزت الحصة الأولى على تقوية العضلات في أحد المراكز الصحية بالدمام مع الأخذ بتطبيق بروتوكول وزارة الرياضة، فيما اشتملت الحصة الثانية المسائية على تمارين وقائية، قسم بعدها العطوي لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لخوض تمرين المباريات المصغر على ثلث الملعب عبر 6 أشواط، استكمالاً للجانب التكتيكي الذي سينتهجه الفريق في مواجهة الباطن الودية.
يُذكر أن الاتفاق سيخوض ضمن برنامجه للمباريات الودية 4 مواجهات مع أندية الباطن والخليج والثقبة والقادسية.
، الاتفاق يستضيف الباطن في أولى مواجهاته الودية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر الاتفاق يستضيف الباطن في أولى مواجهاته الودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.