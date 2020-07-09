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نقل عشرات القادة والجنود من وحدة النخبة في جيش الاحتلال الإسرائيلي "ماجلان" إلى الحجر الصحي، بعد تأكيد إصابة نائب قائد سرية بفيروس كورونا؛ بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم (الخميس).
وبينت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أڤيڤ كوخافي، دخل اليوم إلى العزل المنزلي الصحي، بعد مخالطته لمصاب بفيروس كورونا.
وأضافت أن "كوخافي" دخل للحجر الصحي برفقة عدد من الضباط الآخرين؛ وفقاً لـ"روسيا اليوم".
ودخل وزير الدفاع بيني غانتس، أمس للحجر الصحي، بعد الاشتباه بمخالطته مع مصاب بوباء "كوفيد-19".فيروس كورونا الجديد
"كورونا" يتفشى بين أفراد الجيش الإسرائيلي ..وعدواه تطال وزير الدفاع ورئيس الأركانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-09
نقل عشرات القادة والجنود من وحدة النخبة في جيش الاحتلال الإسرائيلي "ماجلان" إلى الحجر الصحي، بعد تأكيد إصابة نائب قائد سرية بفيروس كورونا؛ بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم (الخميس).
وبينت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أڤيڤ كوخافي، دخل اليوم إلى العزل المنزلي الصحي، بعد مخالطته لمصاب بفيروس كورونا.
وأضافت أن "كوخافي" دخل للحجر الصحي برفقة عدد من الضباط الآخرين؛ وفقاً لـ"روسيا اليوم".
ودخل وزير الدفاع بيني غانتس، أمس للحجر الصحي، بعد الاشتباه بمخالطته مع مصاب بوباء "كوفيد-19".
09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
09:24 PM
الحجر على عشرات الجنود والضباط
نقل عشرات القادة والجنود من وحدة النخبة في جيش الاحتلال الإسرائيلي "ماجلان" إلى الحجر الصحي، بعد تأكيد إصابة نائب قائد سرية بفيروس كورونا؛ بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم (الخميس).
وبينت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أڤيڤ كوخافي، دخل اليوم إلى العزل المنزلي الصحي، بعد مخالطته لمصاب بفيروس كورونا.
وأضافت أن "كوخافي" دخل للحجر الصحي برفقة عدد من الضباط الآخرين؛ وفقاً لـ"روسيا اليوم".
ودخل وزير الدفاع بيني غانتس، أمس للحجر الصحي، بعد الاشتباه بمخالطته مع مصاب بوباء "كوفيد-19".
، "كورونا" يتفشى بين أفراد الجيش الإسرائيلي ..وعدواه تطال وزير الدفاع ورئيس الأركان ،
المصدر : الخليج 365
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