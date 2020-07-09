السعودية | جامعة شقراء تحدد الـ 23 من الشهر الجاري موعداً لفتح بوابة القبول الموحد

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:48 مساءً, 9 يوليو 2020 م المناطق - واس حددت جامعة شقراء الـ 23 من ذي القعدة الجاري موعدًا لفتح بوابة القبول الموحد للطلاب في جامعات منطقة الرياض للعام الجامعي 1442هـ لجميع التخصصات, وذلك عبر الرابط: https://bit.ly/38KEg4k.

وأوضحت الجامعة أنه ستُعلَن نتائج الفرز الأول وتأكيد القبول للمتقدمين عبر البوابة الإلكترونية بتاريخ ( 02 / 12 /1441هـ) ، وآخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأول سيكون بتاريخ ( 06 / 12 /1441هـ )، على أن يكون إعلان نتائج الفرز النهائي وتأكيد القبول للمتقدمين بتاريخ (07 / 12 /1441هـ ) وحتى تاريخ ( 16 / 12 /1441هـ ).

وأفادت أن فتح بوابة القبول للطالبات سيكون في ( 24 / 11 /1441هـ) عن طريق بوابة قبول الطالبات الخاصة بجامعة شقراء عبر الرابط : https://bit.ly/3eaZKIv, وستُعلَن نتائج المقبولات وبدء مدة تأكيد القبول من تاريخ ( 02 / 12 /1441هـ ) إلى تاريخ ( 06 / 12 /1441هـ ), مبينة أن بداية العام الجامعي 1442هـ ستكون بتاريخ ( 11 / 1 /1442هـ ) .

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