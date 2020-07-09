شكرا لقرائتكم خبر عن طفل متوفى دماغيًا ينقذ حياة 3 آخرين في بريدة والان نبدء بالتفاصيل

تبرع ذوو طفل متوفى دماغياً بأعضائه ليستفيد منها عدد من المرضى المحتاجين والمنتظرين على قائمة التبرع، وذلك في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة.

وأوضحت الصحة أن الطفل - رحمه الله - كان قد تعرض إلى توقف فجائي للقلب في منزله، وأجريت الإسعافات الأولية له بمستشفى قبة العام، ثم نقل بعد ذلك إلى مستشفى الولادة والأطفال في بريدة وهو في حالة حرجة جداً ، حيث أثبتت الفحوصات لاحقاً أنه توفي دماغياً وفقاً للفحص السريري والفحوصات الخاصة الدقيقة ، بعد أن مكث الطفل في عناية الأطفال المركزة مدة أسبوع لاستكمال الفحوصات والتواصل مع المركز السعودي للتبرع بالأعضاء.

وأشارت الصحة أنه بعد تنسيق المتخصصين بالمستشفى مع ذوي الطفل وشرح أهمية التبرع بالأعضاء والإسهام في إنقاذ العديد من المرضى المحتاجين لها ، أبدى ذوو الطفل الرغبة في التبرع ، ليسهموا بذلك في إنقاذ حياة ثلاثة أطفال من ذوي الحاجة الماسة لنقل الأعضاء ، حيث قام فريق من الجراحين من المركز السعودي لزراعة الأعضاء بإجراء العملية التي تكللت ولله الحمد بالنجاح.