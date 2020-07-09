شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: الزوارق الحوثية كانت تشكل "تهديداً وشيكاً" للملاحة البحرية والان نبدء بالتفاصيل

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية العقيد تركي المالكي إنه تم استهدف الزوارق الحوثية المفخخة بعد مراقبة وعمليات استخباراتية بأنها تشكل "تهديدا وشيكا" على أمن الملاحة البحرية. وأضاف في تصريحات لـ"العربية" أن "الميليشيات تستخدم ميناء الحديدة منطلقا لعملياتها الإرهابية بغطاء من "اتفاق ستوكهولم".

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