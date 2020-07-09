شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى المدينة المنورة يجري أول جراحة بعد تدشين قسم العمليات والان نبدء بالتفاصيل

أجرى مستشفى المدينة المنورة اليوم أول عملية جراحية لمريض يعاني من ألم في المرارة حيث تم إجراء العملية بالمنظار تحت التخدير العام .

وأوضح مدير مستشفى المدينة المنورة الدكتور إبراهيم زبيري بأن هذه العملية هي الأولى بالمستشفى بعد تدشين قسم العمليات الجراحية واكتمال التجهيزات الطبية اللازمة ضمن المرحلة الثانية للمشروع والمقدرة بـ200 سرير، مبيناً أن العمل مستمر بالمستشفى وصولا لطاقته الاستيعابية الكاملة وبقدرة 500 سرير وفق خطة المشروع التنفيذية .

وأكد زبيري بأن هذه الخطوة تأتي إمتدادا لما يحظى به القطاع الصحي من دعم متواصل بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي وزوار المدينة المنورة ليكون المستشفى رافداً جديداً يدعم منظومة التنمية الصحية المستدامة وفق أعلى معايير الجودة وتوفير الكوادر الطبية المميزة والتجهيزات الطبية الحديثة والمتكاملة في المنطقة .