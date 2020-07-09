شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين جامعة الإمام عبدالرحمن والخدمات الطبية بوزارة الداخلية والان نبدء بالتفاصيل

وقع رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أ.د. عبدالله بن محمد الربيش ومدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية والمشرف على برنامج مستشفى قوى الأمن اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود مذكرة تفاهم في مجال الخدمات الصحية والأكاديمية( عن بعد ) .

وتهدف المذكرة إلى تطور علاقة التعاون والشراكة في مجال الخدمات الصحية والأكاديمية والتدريبية والوقائية والعلاجية والبحثية وتبادل الخبرات والمصلحة المشتركة والنمو المعرفي بين الطرفين.

وقال رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أ.د. عبدالله بن محمد الربيش نظراً لما تتمع به الجامعة وإدارة الخدمات الطبية في وزارة الداخلية من مكانة متقدمة في مجال الخدمات الطبية فقد حرصنا على تعزيز تلك المكانة وهذا التميز وتتوجيها بمذكرة التفاهم التي ستنعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للمستفيدين سواء طبياً وأكاديميأ وفي مجال التدريب وغيرها من المجال التي تهدف لها هذه الإتفاقية المثمرة بحول الله.

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وأوضح الربيش أن الدولة حفظها الله لم تدخراً جهداً في الدعم السخي لكافة أوجه التعاون والتي تعزز مكانة قطاعاتها المختلفة وعلى جميع الأصعده، وأن الجامعة تقوم بدورها الأكاديمي والإجتماعي في تعزيز شراكاتها مع مختلف القطاعات ذات المكانة المتميزة لضمان الحفاظ على جودة وفعالية ما تقدمه للمجتمع وللمختصين في كافة المجالات وتحقيق رؤية 2030.

وذكر عميد معهد الدراسات الإستشارية والخدمات أ.د. عبدالكريم بن خلف الهويش ان مذكرة التفاهم تشمل العديد من المجالات منها التدريب والتعليم وتأهيل وتنمية الموارد البشرية وتبادل المعلومات والخبرات وأيضاً في مجال الإستشارات الطبية والفنية والتقنية.

وأضاف تدعم هذه المذكرة الأبحاث والدراسات الطبية والعلمية والمشاركة في المجاميع البحثية وكيفية تطوريرها والإستفادة من مصادر التعلم ومن الكفاءات الطبية والعلمية والفنية والإدارية لمنسوبي الطرفين والإستفادة من الخطط الدراسية لبرامج الكليات الصحية بالجامعة ككلية الطب والعلوم الطبية التطبيقية وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والصحة العامة.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لبرامج المدن الطبية الدكتور سعود الرشيدي، أن هذه الاتفاقية ستسهم بشكل كبير في تبادل المعلومات والخبرات والاستشارات الفنية والتقنية، فضلًا عن تأهيل وتنمية الكوادر البشرية لمنسوبي "المدن الطبية"، عبر عدد من البرامج ومنها تخصيص مقاعد دراسية لمنسوبي "المدن الطبية"، في برامج الدراسات العليا في الكليات الصحية بالجامعة، وغيرها من مجالات التعاون بين الطرفين.