شكرا لقرائتكم خبر عن "أم القرى" تنشر قرار استثناء المشاركين في الحرب من "منع السفر" والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت جريدة أم القرى الرسمية أن عدد غدٍ الجمعة يتضمن تفاصيل وضوابط قرار استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحرب أو العمليات الحربية من إجراءات (المنع من السفر، والحبس) الواردَين في المادة 46 من نظام التنفيذ.

كما وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها (عن بعد) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ . على استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحرب أو العمليات الحربية من إجراءات (إيقاف الخدمات , والمنع من السفر , والحبس) الواردة في المادة (46) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) في 13 /8 / 1433هـ , على أن تصدر آلية وضوابط ذلك الاستثناء بأمر من رئيس مجلس الوزراء .