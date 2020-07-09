المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: سنستخدم جميع الأدوات الممكنة لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران المزيد

تعهدت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، الخميس، باستخدام جميع الأدوات الممكنة لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران.



وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إن الهجوم على شركة أرامكو السعودية دليل على سلوك إيران المزعزع للاستقرار.

وتابعت: "المجتمع الدولي يتفهم مخاطر السماح لإيران بامتلاك الأسلحة على أمن منطقة الشرق الأوسط والعالم".

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وحذرت من تبعات عدم تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، قائلة: "ستتمكن من نقلها إلى وكلائها في العراق وسوريا واليمن".

وفجر 14 سبتمبر/أيلول 2019، تعرض معملان تابعان لأرامكو لهجوم إرهابي، وأعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار.

وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، كما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة الحادث، فيما أكدت واشنطن وقوف طهران وراء الحادث الإرهابي، مشددة على ضرورة العمل والتنسيق مع الحلفاء للتصدي للدور الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة.