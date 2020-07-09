غدًا.. أرامكو تعلن مراجعة أسعار البنزين لشهر يوليو

2020-07-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

كما هو معتاد في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي تقوم شركة أرامكو بمراجعة أسعار البنزين وفقًا لخطتها الشهرية، ويتم تطبيق الأسعار المحدثة في صباح اليوم التالي مباشرة.

والمراجعة الدورية هي أن تصبح الأسعار المحلية قابلة للارتفاع والانخفاض بحسب التغير في الأسعار ومتوسطات العرض والطلب.

وهذه هي الآلية المتبعة في أغلب دول العالم إلا أن فترة التحديث تختلف من دولة لأخرى، فبعض الدول تغير الأسعار يوميًا وبعضها أسبوعيًا وأيضًا شهريًا كما هو معمول في السعودية.

وهذه المراجعة الشهرية تضع المستهلك بالقرب من حركة الأسعار التي لها العديد من الأهداف التي تبرز في رفع كفاءة الاستهلاك وجذب الاستثمارات ذات القيمة التنافسية في القطاع الصناعي وتقوية وضع المالية العمة، حيث إن مراجعة أسعار البنزين قابلة للارتفاع والانخفاض بحسب العوامل المؤثرة خصوصًا في فصل الصيف الذي تزداد فيه حركة المواصلات والنقل وارتباطه بشكل مباشر بالتغيرات العالمية وبأسعار تصديره للخارج.

أسعار البنزين بعد رفع القيمة المضافة

يذكر أن شركة أرامكو السعودية أعلنت في وقت سابق، عن أسعار البنزين بعد رفع ضريبة القيمة المضافة، وذلك خلال الفترة من 1 إلى 10 يوليو إلى حين إعلان أسعار البنزين الجديدة بحسب الأسواق العالمية.

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وأصبح بنزين 91 بمبلغ 0.98 ريال لكل لتر بعد أن كان سعره 0.67 ريال لكل لتر، فيما أصبح بنزين 95 بمبلغ 1.18 ريال لكل لتر بدلًا من 0.82 ريال لكل لتر.

ويتم تعديل أسعار البنزين وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، كما تخضع الأسعار المحلية للبنزين للتغيير وفقًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

ماذا تعني المراجعة الدورية لأسعار البنزين؟

والمراجعة الدورية هي أن تصبح الأسعار المحلية قابلة للارتفاع والانخفاض بحسب التغير في الأسعار ومستويات العرض والطلب، وهذه هي الآلية المتبعة في أغلب دول العالم، إلا أن فترة التحديث تختلف من دولة لأخرى.

ومع الأخذ في الاعتبار أن سعر برميل البنزين يختلف عن سعر برميل النفط، فعلى الرغم من تأثر أسعار البنزين بالتغيرات في أسعار النفط العالمية إلا أن الفرق بينهما يزيد وينخفض بناءً على مستوى العرض والطلب عالميًّا.

الأسعار تتغير:

وقالت أرامكو: إن زيادة البنزين تأتي وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة، علمًا بأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

ويناسب بنزين 91 معظم السيارات الحديثة، فيما يعد بنزين 95 الخيار الأمثل للسيارات ذات الأداء العالي.

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